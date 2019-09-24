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رياضة

الجولة الأولى للدوري.. 19 هدفا في 9 مباريات.. وبيراميدز الأفضل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت الجولة إقامة تسع مباريات خلال أيام السبت والأحد والإثنين الماضيين.

وشهدت الجولة الافتتاحية للدوري، ثمانية انتصارات وتعادل وحيد، وأسفرت عن تسجيل 19 هدفا، وإشهار 19 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى حالة طرد وحيدة كانت للاعب النيجيري إيزي إيميكا لاعب فريق المصري البورسعيدي.. وتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري، الثنائي عمرو مرعي مهاجم فريق مصر المقاصة وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز برصيد هدفين لكل منهما.

الفوز الأكبر في الجولة الأولى للمسابقة، كان لفريق بيراميدز الذي انتصرعلى إنبي برباعية نظيفة، فيما كانت مباراة أسوان ومصر للمقاصة الأكثر تهديفا بعدما انتهت بنتيجة 3-2 لصالح فريق المقاصة.

المباراة الافتتاحية للدوري في موسمه الجديد 2019-2020، كانت يوم السبت الماضي بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش، إذ فاز ذئاب الجبل بهدف نظيف سجله اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.. وفي اليوم ذاته نجح الإسماعيلي في الفوز خارج أرضه على مضيفه الجونة بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد ناجي جدو لاعب الجونة بالخطأ في مرماه، فيما اختتم اليوم برباعية بيراميدز في شباك إنبي.

استكملت مباريات الجولة الأولى للدوري، أول أمس الأحد، بإقامة أربع مباريات، حيث انتصر مصر للمقاصة على مضيفه أسوان بنتيجة 3-2، وسجل ثلاثية المقاصة عمرو مرعي "هدفين"، والأوغندي خالد أوتشو، فيما أحرز ثنائية أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، محمود نعيم وأحمد عبد الظاهر.
كما فاز الانتاج الحربي على ضيفه إف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع مامادو نياس ومعاذ الحناوي ومحمد رجب، وحقق طنطا أبرز مفاجآت الجولة بفوزه على وادي دجلة بهدف نظيف سجله لاعبه إسلام فؤاد، فيما تعادل المصري البورسعيدي مع حرس الحدود بنتيجة 1-1، إذ تقدم أحمد شرويدة بهدف للحدود، قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي عبر أوستين أموتو.

واختتمت الجولة أمس الإثنين، حيث استهل الأهلي مشوار دفاعه عن اللقب بالفوز على سموحة بهدف دون رد سجله لاعبه رمضان صبحي، كما انتصر الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف كذلك أحرزه اللاعب مصطفى محمد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية للدوري بعد غد الخميس، بإقامة مباراتي حرس الحدود مع وادي دجلة وإنبي مع طلائع الجيش، وتستكمل المباريات أيام الجمعة والسبت والثلاثاء والأربعاء والخميس إذ يلتقي إف سي مصر مع أسوان والمقاولون العرب أمام سموحة، والاتحاد السكندري مع الجونة والإسماعيلي أمام المصري، والأهلي أمام الإنتاج الحربي، وطنطا مع بيراميدز ومصر للمقاصة أمام الزمالك.

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