رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب في نيويورك

أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن الشعب البريطاني يريد الخروج من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر المقبل، وهذا ما ستفعله الحكومة.



جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، في نيويورك خلال اجتماع لهما، على هامش حضورهما الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



على جانب آخر أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الملف الإيراني قضية "معقدة"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وصوت البرلمان البريطاني على مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع حلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر المقبل، وقد صدقت الملكة إليزابيث على هذا القانون.



