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حوادث

حبس حداد سرق 120 ألف جنيه من مصنع رخام بالبساتين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، الثلاثاء، بحبس حداد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 120 ألف جنيه من داخل مصنع رخام.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة البساتين بورود بلاغ من "محمد. ص"، 40 عامًا، صاحب مصنع رخام بالمنطقة الصناعية، يفيد باكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه وسرقة 120 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء المعاينة، تبين وجود آثار عنف وتلف بالخزينة، وتبين سلامة جميع منافذ المصنع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "غ. ج"، 27 سنة، حداد كريتال، شقيق مالك المقهى المواجه لمكان الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

بمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه نظرًا إلى تردده على المقهى ملك شقيقه وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المصنع خطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول للمصنع من خلال الشباك الخاص بمكتب المبلغ وكسر الخزينة باستخدام عتلة حديدية وسرقة المبلغ المالي المشار إليه وفر هاربًا.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، والعتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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