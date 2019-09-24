ما سر صمت تركي آل شيخ والهضبة وهنيدي على هجوم المقاول الأجير محمد علي؟





ووجه أجير الإخوان، انتقادات لاذعة لكل من المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، وكذلك الإعلامي عمرو أديب، والهضبة عمرو دياب، ونجم الكوميديا محمد هنيدي.





وانصبت انتقادات المقاول الأجير، على المشهد الذي ظهر فيه الهضبة وهنيدي رفقة عمرو أديب وتركي آل شيخ، لتوقيع عقود لتقديم حفلات ومسرحيات في المملكة.





وقال محمد علي في الفيديو :" مين تركي ده اللي هدم الأهلي والزمالك، وجاب كل المطربين ونجومنا، اللي شبعانين فلوس، قعدهم ادمه زي تنابلة السلطان وعلى الواقف، بيمضيهم، ليه ناقصكم فلوس؟!"

وسب المقاول الأجير محمد علي المستشار تركي آل شيخ، واتهمه بأنه تسبب في هدم منظومة الرياضة المصرية، ويقود مصر حاليا.





واللافت للنظر أنه لم يعلق أي من الثلاثة الذين سبهم المقاول الأجير، على الاتهامات والسباب الذي وجهه لهم حتى الآن، والتزموا جميعا الصمت.

خرج المقاول الأجير محمد علي، في فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك أسرار محمد علي، ولكن هذه المرة لا يهاجم رموز الدولة المصرية، وانتقل إلى مستوى آخر من البذاءة في مهاجمة الفنانين المصريين.