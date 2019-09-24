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عالم

تأييد نقل رفات الدكتاتور الأسباني "فرانكو" من وادي الشهداء

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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قضت المحكمة العليا في إسبانيا، الثلاثاء، بتأييد حكم استخراج رفات الدكتاتور السابق فرانثيسكو فرانكو، ونقله من مقبرة وادي الشهداء المدفون فيها منذ وفاته عام 1975.

وقد ينهي هذا الحكم جدلًا مستمرًا منذ عقود بشأن مكان دفن الرجل الذي ما زالت تختلف حوله الآراء في إسبانيا بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب الأهلية التي أثارها فرانكو، ودارت رحاها بين عامي 1936 و1939، وبعد مرور نحو 44 عامًا على وفاته.

وبوسع حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيث الآن السير قدمًا في خططها لنقل الرفات من ضريح وادي الشهداء الذي يقع على سفح جبل قرب مدريد إلى مقبرة أخرى مملوكة للدولة أيضًا على مشارف العاصمة، حيث تُدفن زوجته.

ويطمح الاشتراكيون منذ زمن إلى تغيير وضع وادي الشهداء إلى نصب تذكاري لضحايا الحرب الأهلية التي قُتل خلالها زهاء نصف مليون شخص.

ويُدفن نحو 34 ألفًا من ضحايا الحرب الأهلية في وادي الشهداء، بينهم كثيرون ممن كانوا يقاتلون في صفوف الجانب الجمهوري الخاسر، ونُقلت جثامينهم للمقبرة إبان حكم فرانكو دون تصريح من ذويهم.

وقال سانشيث، القائم بأعمال رئيس الوزراء "هذا نصر عظيم للديمقراطية الإسبانية. الإصرار على رد اعتبار ضحايا فرانكو دائمًا ما يوجه عمل الحكومة".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو للصحفيين إن استخراج الرفات "سيتم في أسرع وقت ممكن" دون أن تحدد موعد.

وتشهد إسبانيا في نوفمبر رابع انتخابات عامة خلال أربع سنوات، ونقل رفات فرانكو من وادي الشهداء من بين تعهدات الحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة.

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