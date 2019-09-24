حوادث السيارات تحصد أرواح 1567 مواطنًا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، عن ارتفاع حدة حوادث السيارات خلال عام 2019، حيث بلغت جملة حالات الإصابة خلال الستة أشهر الأولي من 2019 نحو 6046 حالة إصابة، مقابل 5936 حالة إصابة خلال النصف المناظر من 2018.



وأضاف الإحصاء، أن عدد حالات الوفاة بسبب حوادث السيارات سجل ارتفاعًا إلى 1567 حالة وفاة خلال النصف الأول من 2019 مقابل 1560 حالة وفاة خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، كما خلفت تلك الحوادث 8335 مركبة تالفة مقابل 7037 مركبة تالفة خلال فترة المقارنة ذاتها.



كان جهاز الإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع عدد حوادث السيارات إلى 5220 حادثًا خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019، مقابل 4426 حادث خلال الفترة نفسها من 2018.