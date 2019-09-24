رئيس البرلمان اليمني: مصر بوصلة العرب وقلب الأمة النابض

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، والوفد المرافق له.



استهل "عبدالعال" اللقاء بالترحيب بنظيره اليمني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مقدمًا له التهنئة على انتخابه رئيسًا للبرلمان اليمني في أبريل الماضي، مؤكدًا دعم مصر حكومة وشعبًا للحكومة الشرعية اليمنية ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها، وحق الشعب اليمني الشقيق في العيش بكرامة وحرية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي.



في معرض الحديث عن الأزمة اليمنية، أكد "عبدالعال" تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتي يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



وأكد "عبدالعال" موقف مصر الرافض لاستهداف اليمنيين وتجنيد الأطفال واستهداف الأراضي السعودية والناقلات التجارية في الممرات البحرية الدولية.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اليمني عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال ودعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للدولة اليمنية والشعب اليمني، واصفًا مصر بالبوصلة العربية وقلب الأمة العربية النابض وصمام أمانها.



واعتبر "البركاني" أن الأمن القومي المصري واليمني نسيجًا واحدًا، مشيدًا بدعم الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب المصري للقضية اليمنية في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.