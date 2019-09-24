أوبر تحصل على ترخيص للعمل فى لندن بشروط جديدة

حصلت "أوبر"، اليوم الثلاثاء، على ترخيص للعمل في لندن لمدة شهرين، لكنها فشلت في نيل ترخيص بالمدة القصوى البالغة خمس سنوات في معركتها مع الجهة التنظيمية التى سبق أن رفضت تجديد الترخيص.



كانت هيئة مواصلات لندن قد رفضت تجديد ترخيص تطبيق استدعاء سيارت الأجرة فى 2017، بسبب أوجه قصور في نهج الشركة التي مقرها سيلكون فالي، للإبلاغ عن الجرائم الخطيرة وتحريات السائقين، مما قاد لإقامة دعوى قضائية.



وفي 2018، منح قاض أوبر ترخيصًا مؤقتًا لمدة 15 شهرًا ينتهى في 25 سبتمبر بعد أن أجرت الشركة تغييرات في أسلوب عملها في لندن، أهم أسواقها فى أوروبا.



وقالت الهيئة، إن الترخيص الجديد مدته شهران ويتضمن شروطًا جديدة لضمان سلامة الركاب، وطالبت الشركة بالكشف عن تفاصيل إضافية.



وتقول أوبر إنها توظف 45 ألف سائق بالمدينة يتمتعون بنظام العمل المرن معها، وإنها أخذت خطوات لتحسين سلامة الركاب.



تغطي الشروط الجديدة التي وضعتها الهيئة المشاركة في الرحلات وتأمينًا ملائمًا وفحص وثائق السائق من جانب أوبر.