"التجارة" تعلن توفير 23 وظيفة حكومية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة حاجتها إلى شغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة الجوي، طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وفقًا للبيانات والشروط المرفقة.



واشترطت الوزارة في المتقدمين الخبرة العملية في مجال وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها، والعمل تحت ضغط، واجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلنة حتى 21-10-2019، مرفقًا المستندات الآتية:



- صورة من المؤهل الدراسى "معتمد" أو المؤهلات الأعلى إن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة

- بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة

- شهادة خبرة عملية معتمدة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

- بيان عن أبرز إنجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة «7 نسخ»

- مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى فى مقترح التطوير أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة «7 نسخ»

- ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

- شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر.

- 6 صور شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل «حديثة».