تأجيل محاكمة المتهمين بـ"عنف ماسبيرو"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، بتأجيل رابع جلسات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل؛ لمرافعة النيابة العامة والدفاع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.