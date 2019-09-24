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عالم

إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الأجهزة الأمنية إن صاروخين أطلقا أمس الإثنين، على المنطقة الخضراء شديدة التحصين بوسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم سفارات أجنبية ومبانٍ حكومية، لكن دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، حيث قالت أجهزة الأمن العراقية في بيان، إن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء في حين سقط الآخر في نهر دجلة.

وقال التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يدعم مهام قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، ويوجد له مقر قرب المنطقة التي استهدفت، إنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده، في بيان قوي على غير المعتاد تجاه الحوادث الأمنية في العراق.

وأوضح التحالف أنه لم يتم قصف "أي منشأة مستخدمة من قبل الولايات المتحدة" لكن التحالف سيدافع عن نفسه في حالة حدوث مثل ذلك، ولم يتهم أي جماعة بالمسئولية عن الهجوم.

وفي مايو الماضي، سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد على المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية، ولم تعلن أي جهة أيضًا المسئولية عنه، فالحوادث من هذا النوع نادرة لكنها باتت تقع على نحو متقطع في العاصمة العراقية في السنوات الأخيرة.

والحليفان الرئيسيان للعراق هما واشنطن وطهران، ويخشى العراق أن‭ ‬يتم الزج به في أي حرب في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

ويوجد بالعراق قوات أمريكية وجماعات شبه عسكرية موالية لطهران.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسئولية عن الهجمات التي وقعت على منشأتي نفط سعوديتين هذا الشهر وهو ما تنفيه طهران. وقالت الولايات المتحدة وإيران إنهما لا يريدان الحرب.

وتنحي واشنطن باللائمة أيضًا على الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران في الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مايو.

ولم يصدر أي تعليق علني على تلك الهجمات من الفصائل المسلحة.

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