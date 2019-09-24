الأنبا دميتريوس يزور دير القديسة دميانة بالبراري

زار الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين المنيا، دير القديسة دميانة بالبراري.



كان في استقباله الأنبا ماركوس أسقف دمياط، وكفر الشيخ والبراري، وتفقد خلال الزيارة مزار الأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف سبتمبر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم الشهر الجاري، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما عدا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في 25 نوفمبر المقبل.