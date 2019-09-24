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مصر

"مدبولى" يتفقد محور المستشار عدلى منصور فى بنى سويف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، الثلاثاء، محور المستشار عدلي منصور على النيل، والذي تم الانتهاء منه، ويتم الاستعداد للافتتاح الرسمي.

واستمع "مدبولي" إلى شرح حول المحور المروري المهم، من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي أشار إلى أن المحور تم تنفيذه بنسبة 100%، ويبلغ طوله 4.5 كم، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بنى سويف الفيوم في الغرب، بما يسهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف ويسهم في استثمار أراضي مدينة بنى سويف.

وأوضح "الوزير" أن محور المستشار عدلي منصور ببنى سويف أحد 7 محاور جديدة على النيل، يتم تنفيذها وهي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التي انتهى تنفيذها في عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي محاور: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبنى مزار، وطما، ومحور روض الفرج.

يأتي تنفيذ تلك المحاور على النيل لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها على 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

ومن المخطط البدء في 6 محاور أخرى على النيل، اعتبارًا من يوليو 2020، وهي 3 محاور في صعيد مصر، و3 محاور في الوجه البحري، واستكمال محورين فى طما وجرجا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

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