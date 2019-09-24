الليلة.. MBC مصر تعرض الجزء الثاني من "عائلة الحاج نعمان"

تبدأ قناة MBC مصر اليوم الثلاثاء، عرض الجزء الثاني من "عائلة الحاج نعمان" يوميًا في التاسعة مساءً.



تتواصل أحداث الجزء الثاني من الدراما الإجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نُعمان" الذي يُعاني ابنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بصورة سليمة مع من حوله، وتنعكس تصرفاته الغريبة على تعامله مع زوجتة الأولي وإخواته البنات مما يدفع زوجته للسفر إلى القاهرة بعد حملها مع عدم اعترافه بهذا الحمل مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتنكشف خلال الأحداث الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.



يجمع مسلسل "عائلة الحاج نُعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم.. وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.



تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر، يوميًا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً.