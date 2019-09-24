مصرع سيدة سقطت أثناء تنظيف "تكييف" فى المرج

لقيت ربة منزل مصرعها، الثلاثاء، إثر سقوطها من الطابق الخامس أثناء تنظيف جهاز التكييف، بعقار سكني في المرج.



كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقوا بلاغًا من أحد الأهالي بأن ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بعزبة النخل بالمرج.



انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع "م. ن" 45 سنة، ربة منزل، إثر سقوطها من الطابق الخامس أثناء تنظيفها جهاز التكييف.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.