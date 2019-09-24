فيديو.. شيرين عبدالوهاب تنفى خبر حملها

نفت المطربة شيرين عبدالوهاب خبر حملها الذي تداوله البعض خلال الأيام الماضية، وذلك خلال حفلها الذي أقيم أمس الإثنين، بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات العيد الوطني.



وظهرت "شيرين" في مقطع فيديو أكدت من خلاله عدم صحة خبر الحمل، قائلة: "أنا لست بحامل"، وسط تعالي ضحكات الجمهور، لتبدأ بعدها غناء أغنية "أنا مش بتاعت الكلام ده".



يذكر أن شيرين عانت من العديد من الشائعات بسبب اختفائها عن الساحة الغنائية واعتذارها عن عدم إحياء الكثير من المهرجانات، وقيل إنه بسبب حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب في الوقت الذي نفى هو فيه ذلك، كما تداول مؤخرًا أنها فقدت جنينها في الشهر الخامس من الحمل.