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مصر

"مدبولى" يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بياض العرب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:45 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء والمحافظين، الثلاثاء، مشروع مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية فى بنى سويف.

واستمع "مدبولي" إلى شرح حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويتضمن تنفيذ 20 هنجرًا، بعدد 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية.

كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعي يضم إلى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة إنجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة إنجاز المرافق نحو 60%.

وكلف "مدبولى" بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وتوصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.

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