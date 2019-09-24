الإحصاء: إنتاج الوقود يتخطى الـ48 مليون طن خلال 7 أشهر

واصل إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ارتفاعه إلى 48.7 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 44.2 مليون طن استهلاك خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضًا قدره 4.4 مليون طن، وذلك وفقًا لما أظهرته أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



ولفت جهاز الإحصاء، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى إلى 4.3 مليون طن خلال شهر يوليو من عام 2019 مقارنة بـ3.8 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها نصف مليون طن خلال عام، وفي المقابل تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز إلي 4.1 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي بعد أن كان 4.2 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بتراجع قيمته ألف طن خلال عام.