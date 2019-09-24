مدبولى يلتقط صورًا مع عمال مصنع ملابس جاهزة فى بنى سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، خلال جولته بمحافظة بني سويف "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة، المتخصص في صناعة البنطلون "الجينز".



واستمع "مدبولي" إلى شرح حول المشروع، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتصل التكلفة الاستثمارية له إلى نحو 250 مليون جنيه، ويعمل به حوالي 650 عاملًا، جميعهم من أبناء بني سويف، وبدأ الانتاج الفعلي للمصنع في 2015، وتصل الطاقة الانتاجية إلى نحو 60 ألف قطعة في الشهر، ويقوم بتصدير منتجاته إلى دولتي ألمانيا والنمسا.



وخلال جولته بالمصنع تحاور رئيس الوزراء مع الشباب العاملين بالمصنع، وعبر عن سعادته الكبيرة لأنهم من أبناء المحافظة، ويصنعون منتجًا يرقى للتصدير إلى دول كبرى، ثم طلب منهم التقاط صور معهم، قائلا: "اللى شفته النهارده حاجة تفرح".