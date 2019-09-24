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حوادث

تأجيل جلسة تجديد حبس نجل حسن مالك إلى 2 أكتوبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، الثلاثاء، جلسة تجديد حبس محمد نجل حسن مالك وآخرين فى اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق رسمية لتسفير أشخاص للخارج، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل؛ لحضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 844 لسنة 2018، لعدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

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