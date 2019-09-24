محمد صفوت يتأهل إلى دور الـ32 ببطولة "تشالنجر فلورنسا" للتنس

تأهل لاعب التنس المصري محمد صفوت إلى دور الـ32 في بطولة (تشالنجر فلورنسا) المفتوحة للتنس، المقامة حاليًا في إيطاليا.



وجاء تأهل صفوت إلى هذا الدور عقب تغلبه اليوم الثلاثاء، على الأرجنتيني بيدرو كاشين في الدور الأول للبطولة بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-1)، (6-1).



ويُواجه صفوت، المصنف 244 عالميًا، غدًا الأربعاء، منافسة الإيطالي لورينزو جيوستينو المصنف 144 عالميًا في دور الـ32.



يُذكر أن محمد صفوت صعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ليكون أول لاعب تنس مصري يصعد للأولمبياد في التاريخ، عقب إحرازه ذهبية منافسات الفردي بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.