الآثار: مصر مستعدة لتقديم خبراتها في الترميم والمتاحف لبنما

أكد وزير الآثار الدكتور خالد العناني استعداد الوزارة للتعاون وتقديم خبراتها لبنما في مختلف المجالات؛ خاصة بمجالي الترميم والمتاحف، حيث أن مصر لديها العديد من المتاحف الكبيرة، والتي تصل إلى أكثر من 100 متحف.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، مع السفير مندوسا جانتس سفير بنما بالقاهرة، حيث بحثا سبل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الأثرية والعلمية، وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.



ومن جانب، أعرب سفير بنما عن رغبته في الاستفادة من خبرة مصر، ممثلة في وزارة الآثار، في مجال ترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية عن طريق تنظيم دورات وورش عمل لتأهيل المرممين ببنما، لترميم التراث الثقافي البنمي، وذلك لما لدى الوزارة من خبرة ومعرفة في هذا المجال.