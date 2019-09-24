مقتل وإصابة 11 شخصًا بانفجار في النمسا

أعلنت الشرطة النمساوية أنه تم العثور على جثة امرأة اليوم الثلاثاء تحت أنقاض مبنى دمره انفجار غاز في اليوم السابق في قرية جبلية نمساوية.



وأصيب 11 شخصا في الانفجار الذي وقع في سانت جودوك أم برينر في إقليم تيرول.



وأكدت شركة الطاقة العامة الإقليمية "تيواج" أن أحد مقاوليها قد أتلف أنبوب غاز أثناء أعمال بناء بالقرب من موقع الحادث.



وتسرب الغاز إلى المبنى وانفجر في النهاية.



وأسفر الانفجار عن احتراق وانهيار جزء كبير من المنزل الذي يحتوي على شقق وسوبر ماركت.