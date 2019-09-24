2 أكتوبر.. حفل هايدي موسى في معهد الموسيقى العربية

تستعد المطربة الشابة هايدي موسى لإحياء حفل غنائي كبير يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري، وذلك في المعهد العالي للموسيقى العربية.



ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة، وسعر التذكرة 45 جنيهًا مصري، وتقدم "هايدي" خلال الحفل باقة مميزة من اجمل أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور، بجانب عدد من الاغاني لكبار نجوم الطرب ما بين الحديث والقديم.



من ناحية أخرى، طرحت المطربة هايدي موسى مؤخرًا أغنية "أنا اتعودت"، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع يوتيوب، وهي من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، كلمات نادر عبدالله، الحان حسين محمود، توزيع موسيقي طارق عبد الجابر.