تأجيل تجديد حبس 10 متهمين في "مكملين 2 "

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، نظر تجديد حبس 10 متهمين ببث أخبار كاذبة لقناة "مكملين" الإخوانية، والمعروفة بـ"مكملين 2" في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل؛ لحضور المتهمين من محبسهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.‎