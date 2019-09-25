انفوجراف.. ما لا تعرفه عن تطوير نظم إشارات خط "بنى سويف - أسيوط"

تعكف هيئة السكة الحديد، على الانتهاء من مشروع تطوير إشارات على خط (بني سويف - أسيوط)، وذلك لخلق مزيد من الأمان على خطوط السكة الحديد.



ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من المعلومات عن خط "بني سويف - أسيوط"، في السطور التالية:





- تقوم شركة ألستوم بتنفيذ خط "بني سويف- أسيوط".



- يبلغ طول الخط 250 كيلومترًا وتكلفة مليار و600 مليون جنيه.



- يدخل المشروع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة - أسوان" لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.



- تم إدخال برج أبوقرقاص وهو أول الأبراج التي دخلت الخدمة في هذا الخط (بني سويف -أسيوط)، وسيليه برج مغاغة ثم باقي الأبراج تباعا.



- الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إليكتروني حديث (EIS ) الذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.



- الهدف من التصميم الجديد لنظم الإشارات والاتصالات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كيلومترا س بدلا من 120 كيلومترا س.