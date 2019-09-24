التفاصيل الكاملة لحفل "الكينج" بمدينة الشروق

يحيى الكينج محمد منير، حفلا غنائيا فى نادى هليوبوليس بمدينة الشروق، يوم الاثنين ١٨ اكتوبر المقبل



ويقدم الكينج باقة متنوعة من اجمل اغانيه القديمة والجديدة، ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وحددت 250 جنيهًا سعرًا موحدًا.



يذكر أن محمد منير سافر أول أمس، إلى مدينة زيورخ الألمانية، لعقد جلسات عمل مع أحد المنتجين العالميين، استعدادًا لعمل فني جديد من المقرر طرحه أوائل العام المقبل



وكانت آخر حفلات منير خلال أبريل الماضي بالجامعة الأمريكية، وشاركه فرقة شارموفرز، والمطرب الشاب أحمد كمال.​