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مصر

الأنفاق: الانتهاء من دراسات مشروع ربط البحر الأحمر بالمتوسط فى 2020

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
الدكتور عصام والي
الدكتور عصام والي
علا غزال
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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع القطار فائق السرعة، والذي يربط بين مدينة العلمين والعين السخنة، أى سيكون حلقة الربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وذلك سيكون الخط الأول من نوعه.

وأوضح "والي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الربط بين الخطين سيمتد بما يقرب من 498 كم، ومن المفترض أن ينقل ما يقرب من مليون راكب يوميا، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة به خلال الربع الأول من عام 2020، ليكون هذا العام استكمالا للمشروعات الفائقة السرعة التي دخلتها مصر مع نهاية 2019 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط سيخدم أهالى سيناء بصورة كبيرة، وسيكون له مردود فعال على خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وهذا هو اتجاه القيادة السياسية التي تسعى دائما لخلق مساحات جديدة للعيش عليها وتوسيع الرقعة السكانية.

وأشار إلى أن، المشروع سيكون مكملا لما قامت به الدولة من إنشاء طرق وكباري جديدة تخدم أهالى سيناء وتنعش السياحة، حيث سيكون هناك تكامل بين كافة وسائل النقل، وذلك تسهيلا على المواطنين وخلق حياة كريمة لهم من خلال تأمينهم وتوفير وسائل نقل سهلة وسريعة لهم.

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