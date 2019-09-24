فيديو.. صفحات تتخفى ورائها "الإرهابية" لبث الغضب الشعبي

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" عدد من الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتخفى جماعة الإخوان الإرهابية ورائها للتركيز على السلبيات فقط لإثارة الغضب في نفوس الشباب.



وبحسب الفضائية، فالصفحات تظهر بأسماء مختلفة تجذب الناس لتنشر من خلالها أفكارهامثل: "الكومنت الفشيخ، مهذبون، موبايل مصر، مثقفون، الأزهر اليوم، نجومي".



وتستخدم تلك الصفحات أسلوب محترف لبث الغضب في نفوس الشباب، والسخرية من البلد، وإظهار أشياء مبهرة من دول أخرى، ويقود الصفحات خبراء من الإعلام في الحرب النفسية.