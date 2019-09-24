إقبال جماهيري على فعاليات الأسبوع 8 بقرية كوم الحاصل بالمنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم فعاليات الإسبوع الثامن من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل "لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية"، لليوم الثالث على التوالى بفرع ثقافة المنيا "قصر ثقافة مغاغة" بقرية كوم الحاصل والذى يستمر حتى 26 سبتمبر الجارى، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا.



تضمن اليوم العديد من الورش المتنوعة منها ورشة حرف بيئية خيامية مع المدربة سعاد المهدى، ورشة تطريز بالجلود مع المدربة عزة محمد عبد الجابر، ورشة باتش ورك مع المدربة راندا يحيى، ورشة رسم جدارية تمثل رموز شعبية وتراثية للقرية مع الفنان شريف الجلاد، ورشة استنساخ للفنان معاوية، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرض فني لبعض الإستعراضات منها "الصيادين، جانى الجميل، بتغنى لمين، سمسمية، رقصة البدو، التنورة، الضمة" تصميم عمرو عجمي، ألحان ماهر كمال، مدير الفرقة محمد حسين.