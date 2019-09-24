فرقة عبد الحليم نويرة في الجمهورية



تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر حفلًا فى الثامنة مساء الجمعة ٢٧ سبتمبر على مسرح الجمهورية.



يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الطرب العربى منها انا المصري - اهو ده اللي صار - الشيطان لـ سيد درويش، في قلبي غرام لـ عبد العظيم محمد، حبيبي واحشني لـ محمد الموجي، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى، على عش الحب - ابعد يا حب لـ منير مراد، كان أجمل يوم - الحب جميل - والله ما انا سالي - دور عشقت روحك لـ محمد عبد الوهاب الى جانب موسيقى رياض الانغام اعداد المايسترو صلاح غباشى.. اداء مؤمن خليل، داليا عبد الوهاب، محمود عبد الحميد، سميه وجدى، عبير امين والعازفان خالد عاشور (تشيللو) وعصام محمود (عود).



يذكر ان فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت إسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية كما اتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم انتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.