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عالم

دبلوماسيون: اهتمام دولي لسماع الرؤية المصرية باجتماعات الجمعية العامة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا في مدينة نيويورك الأمريكية، وسط حضور على مختلف مستوياته من كل دول العالم.

وعلى الرغم من اختلاف مستوى المشاركة بين المستوى الرئاسي والمستوى الوزاري وغيره، إلا أن الرئيس السيسي يعد أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في تلك الاجتماعات.


- إفريقيا على رأس الاهتمامات المصرية

وقال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن المشاركة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الحالية تكتسب أهمية خاصة، وذلك بالتزامن مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من كلمة الرئيس سوف يتركز على الاتحاد الإفريقي، وهو الجزء المتفق عليه بصفة عامة بين الدول الإفريقية.

وأوضح حسن، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك ممثلين للدول الإفريقية سيتحدثون عن نفسهم، أما كلمة مصر فستجمع الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه في القمة الأخيرة للدول الإفريقية، واتساقًا مع خطة التنمية المستدامة لإفريقيا 2063.

وأشار عضو المجلس المصري إلى أهمية المشاركة في قمة المناخ، في ظل تأثير التغيرات المناخية على الدول النامية، وقلة الأمطار في دول إفريقية في بعض المناطق ما يؤدي إلى الجفاف والتصحر، وما يمكن للدول المتقدمة أنه تقمه في هذا الشأن خاصة أمريكا والصين اللتين تشاركان بأكثر من 45% من نسبة التلوث في العالم.

في الإطار ذاته، أكد السفير سيد أبوزيد مساعد وزير الخارجية سابقًا أن إفريقيا تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها القارة "البكر" التي تستنزف بعد، لافتًا، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن أغلب الدول أبدت رغبتها في تعزيز علاقاتها مع دول القارة، وتعتبر مصر البوابة الرئيسية للدخول إلى إفريقيا في كل الأحوال بغض النظر عن رئاسة مصر للاتحاد.

وأوضح أبوزيد أهمية الدول الإفريقية في هذا المحفل الدولي حيث أكد أن عدد الدول الإفريقية يزيد على 50 دولة، وبالتالي فهي أكبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي لن تتضمن فقط استعراض ما تم التوصل إليه في القارة، وإنما هي كلمة "هادفة" توضح اهتمامات القارة وتركز عليها.


- اهتمام دولي بالرؤية المصرية

وأشار السفير رخا حسن إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تشبه "برلمانًا دوليًا"، يلقي به ممثل كل دولة بيان يتضمن الكشف عن سياسة دولته وموقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية بحيث يصبح هذا الموقف وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بموقف الدول الكبرى تجاه مناطق الأزمات، كما أن هناك اهتمامًا خاصًا بالرؤية المصرية باعتبار مصر من الدول الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط.
في الإطار ذاته، أكد السفير سيد أبوزيد حرص مصر على المشاركة في المحافل الدولية وتوضيح رؤيتها حيال القضايا المختلفة خاصةً في ظل هذا الوجود الدولي الكبير.


- اللقاءات الجانبية أكثر أهمية

وأكد السفير رخا حسن أن اللقاءات التى تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأكثر أهمية، حيث تبحث العلاقات الثنائية والتباحث حول مختلف القضايا، لافتًا – في هذا الصدد – إلى الاجتماع الثلاثي الذي جمع قادة مصر والعراق والأردن لبحث المشكلات في المنطقة في المشرق العربي والخليج، موضحًا أن هذا المحور يأتي انعكاسا لمساع ورغبة مشتركة لتخفيف التوغل الإيراني في العراق والذي شهد نموًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي هناك رغبة مشتركة لإعادة تكثيف الوجود العربي خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار في ظل الخبرات المصرية في هذا المجال في البنية الأساسية ومحطات الكهرباء ومحطات المياه والطرق والكباري ووفرة العمالة ايضا، كما تساعد مصر أيضًا في التدريب العسكري وتدريب الشرطة.

كما أشار حسن إلى أهمية اللقاء الذي يجمع الرئيسين السيسي وترامب على هامش الاجتماعات، مؤكدًا أنه سيتناول الحديث حول التعاون العسكري والاقتصادي، كما سيتضمن التأكيد على الرؤية المصرية حيال القضية الفلسطينية والقائمة على حل الدولتين.

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