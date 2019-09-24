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فن

"مصر النهارده" يقدم تغطية خاصة لمشاركة "السيسي" بالأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:14 م
برنامج مصر النهاردة
برنامج مصر النهاردة
دعاء عبد المقصود
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يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة علي شاشة القناة الأولى حلقة خاصة عن مشاركة الرئيس السيسي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقائه كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة والتي ستتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية.

ويقدم ضيوف الحلقة رؤية تحليلية لكلمة الرئيس وللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات وتستضيف الحلقة ايهاب عمر الكاتب الصحفى بالاهرام المتخصص فى الشئون الدولية إبراهيم الشهابى مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية محمود زكريا محمود ابراهيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة.

البرنامج تقديم ريهام الديب، وأحمد سمير، ويذاع فى العاشرة مساءا على شاشة القناة الأولى‎.

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