الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

برعاية المصرف المتحد.. باحثة بهندسة القاهرة تفوز بأفضل عرض بحث علمي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
حسن كامل
طباعة
قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد تهدف إلي إرساء ثقافة البحث العلمي، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد التقليدي إلي الاقتصاد القائم علي المعرفة، فضلًا عن وضع حلول وعلاج للمشاكل الصحية والمجتمعية التي تؤثر علي إنتاجية الفرد وتعوق عملية التنمية الشاملة للمجتمع.

جاء ذلك علي هامش فوز الباحثة هايدي تقي الدين موسي، كلية الهندسة جامعة القاهرة، بجائزة أفضل عرض بحث علمي- فئة الشباب- من رئيس منتدى المتوسط العالمي للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء الذي عقد في جامعة فلورانسا بإيطاليا في الفترة من 2 إلى 6 من سبتمبر 2019 بحضور أكثر من 115 وفدًا دوليًا من كل أنحاء العالم يمثلون 27 دولة وبمشاركة مصرية.

وإيمانًا من المصرف المتحد بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية في دعم الباحثين من الشباب المصري المتميز للمشاركة في المحافل الدولية، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. قام المصرف المتحد برعاية الباحثتين المصريتين «أسماء صالح عيد وهايدي تقي الدين موسي»، من شباب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة - جامعة القاهرة للسفر والمشاركة وعرض أبحاثهن في المنتدى المتوسط العالمي للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء بإيطاليا.

وأضافت نيفين كشميري أن الدولة حريصة علي إنشاء المدن العلمية والحضانات التكنولوجية ومراكز الابتكارات في أماكن كثيرة، هذا فضلًا عن مبادرات البنك المركزي المصري لرعاية المبتكرين تحت اسم "رواد النيل"، بالإضافة إلي المؤتمرات العلمية لعرض ثمرة جهود الباحثين وتشجيع علي التعاون وإجراء الأبحاث وربطها بالمشروعات الصناعية، كذلك فتح باب للتعاون مع الجهات البحثية المختلفة سواء المحلية أو العالمية في مجال التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد مما يخدم الاقتصاد القومي.

وأضافت كشميري: "مصر تمتلك ثروة بشرية مؤهلة لإحداث نقلة نوعية في الفكر والثقافة والمعرفة، فضلًا عن البنية الأساسية والمتمثلة في عدد الجامعات ومراكز الأبحاث والتميز والمعامل المركزية وشبكة المعلومات وبنك المعرفة المصري".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

منذ حوالي 17 ساعة

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

منذ يومين

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

منذ حوالي 20 ساعة

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

مصرع 3 وإصابة 14 بتصادم أتوبيسين في شبرا

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

أضرار وضع الماسكرا يوميا

الرئيس نيوز

كوجك: علاقتنا بصندوق النقد متنوعة وأولياتنا التصدير والصناعة

إيران تقدم "خطة للتعاون الإقليمي" لحماية أمن الخليج والمضايق

السجيني: الدولة لم تعد تحتمل الإهمال في سرقة أغطية البالوعات

صفحة على "فيسبوك" للرد على الاستفسارات بشأن"قانون التصالح في مخالفات البناء"

منوعات

علماء روس يبتكرون ليزرا لحماية الأرض من الكويكبات

مدينة تريكالا تحتضن أول تجمع للتوائم من جميع أنحاء اليونان

انخفاض عدد القطط الضالة في كندا

مركبة قمرية صينية تكشف مادة غامضة على الجانب البعيد من القمر

كشكول

بالصور.. "خريجى الأزهر" تتفاعل مع مبادرة "أوطان بلا إرهاب" في الخارج

"مجاهد": اختيار 150 طالباً بمدرسة "الحُلي والمجوهرات"

"باهي" يتفقد تدريب التنمية المهنية لمُعلمي الأول والثاني الثانوي

"الأمير":حب الوطن من المبادئ التي دعت إليها شريعة المصطفى

إسلام سياسي

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى

رئيس حزب النور يرد على تحريضات الإخوان بمقال جديد

قصة تصعيد الإخوانى محمد إمام نجم المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس


زيت وسكر

غدا .. انطلاق المؤتمر الدولي للتجميل 2019 ICC بهدف تدريب شباب الأطباء

وزارتا التخطيط والعدل تفتتحان أعمال التطوير بالمكتب الأمامي لمجمع محاكم الفيوم

لأولياء الأمور.. احذروا 7 اشياء تقلل التحصيل الدراسى لطفلك

“حماية نهر النيل”: 156 مليون جنيه حق إنتفاع لأراضى الرى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

تكريم أوائل الطلاب بثقافة أسيوط

ورش فنية للأطفال بقصور الثقافة

صدر حديثًا.. رواية "الرجل الذي باع العالم" لـ ألبير چانيجوز

صدور "دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية" لدعاء أحمد

صفحتنا ع الفيس بوك