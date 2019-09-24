برعاية المصرف المتحد.. باحثة بهندسة القاهرة تفوز بأفضل عرض بحث علمي

قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد تهدف إلي إرساء ثقافة البحث العلمي، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد التقليدي إلي الاقتصاد القائم علي المعرفة، فضلًا عن وضع حلول وعلاج للمشاكل الصحية والمجتمعية التي تؤثر علي إنتاجية الفرد وتعوق عملية التنمية الشاملة للمجتمع.



جاء ذلك علي هامش فوز الباحثة هايدي تقي الدين موسي، كلية الهندسة جامعة القاهرة، بجائزة أفضل عرض بحث علمي- فئة الشباب- من رئيس منتدى المتوسط العالمي للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء الذي عقد في جامعة فلورانسا بإيطاليا في الفترة من 2 إلى 6 من سبتمبر 2019 بحضور أكثر من 115 وفدًا دوليًا من كل أنحاء العالم يمثلون 27 دولة وبمشاركة مصرية.



وإيمانًا من المصرف المتحد بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية في دعم الباحثين من الشباب المصري المتميز للمشاركة في المحافل الدولية، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. قام المصرف المتحد برعاية الباحثتين المصريتين «أسماء صالح عيد وهايدي تقي الدين موسي»، من شباب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة - جامعة القاهرة للسفر والمشاركة وعرض أبحاثهن في المنتدى المتوسط العالمي للطاقة المتجددة والأبنية الخضراء بإيطاليا.



وأضافت نيفين كشميري أن الدولة حريصة علي إنشاء المدن العلمية والحضانات التكنولوجية ومراكز الابتكارات في أماكن كثيرة، هذا فضلًا عن مبادرات البنك المركزي المصري لرعاية المبتكرين تحت اسم "رواد النيل"، بالإضافة إلي المؤتمرات العلمية لعرض ثمرة جهود الباحثين وتشجيع علي التعاون وإجراء الأبحاث وربطها بالمشروعات الصناعية، كذلك فتح باب للتعاون مع الجهات البحثية المختلفة سواء المحلية أو العالمية في مجال التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد مما يخدم الاقتصاد القومي.



وأضافت كشميري: "مصر تمتلك ثروة بشرية مؤهلة لإحداث نقلة نوعية في الفكر والثقافة والمعرفة، فضلًا عن البنية الأساسية والمتمثلة في عدد الجامعات ومراكز الأبحاث والتميز والمعامل المركزية وشبكة المعلومات وبنك المعرفة المصري".