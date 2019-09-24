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سياسي

الحكومة للبرلمان: إهدار نصف مليار جنيه سنويًا بسبب سرقة أغطية البالوعات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
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قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تضع ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في اعتبارها بكل جدية، وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات البرلمان لمواجهة هذه الإشكالية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس السجيني، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التى تروح ضحايا مثل هذه الجرائم.

وأضاف الجزار أن الحكومة بمختلف جهاتها المعنية اجتمعت مؤخرًا واتفقت على ضوابط محددة متعلقة بتفيعل التشريعات لزيادة العقوبات لردع العصابات المتورطة في هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها في مواجهة هذه الأعمال وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهروب من المسئولية في مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول، مطالبًا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسئولين التنفيذيين في المحليات والجهات الأخرى المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في وفاة العديد من المواطنين، قائلًا: "لازم ننهي هذه المشكلة، ونضع حلولًا لمشكلة البلاعات غير المغطاة، التي تتسبب في غرق المواطنين، لازم تفعيل القانون على الجميع".

من جانبه، تحدث نائب دائرة العمرانية بالجيزة إيهاب منصور، عن حادثة غرق الطفل ياسين في بلاعة أمام نادي الطالبية، قائلًا: "الكارثة مكررة في مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادي الطالبية الرياضى، والغطاس الذي جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب"، معربًا عن دهشته من وجود بالوعة غير مغطاة أمام نادي يتردد عليه المواطنون يوميًا.

وأضاف منصور، أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموالًا علي الدولة بنحو نصف مليار جنيه سنويًا، بسبب سرقة أغطية البالوعات، قائلا: "وحسب إحصائيات منشورة فى بعض الصحف يوجد نحو 12 ألف غطاء لبالوعات مسروقة، ولا بد من تركيب أغطية صرف ذكية، وتواصلنا مع المسئولين، وعلى مدار سنتين قدمنا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبنا تغيير كود البلاعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد، فهناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسئولين عن هذه المنظومة محتاجة إعادة تقييم، وعايزين حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها ونستفيد من تجارب الدول الأخرى".

واستطرد متسائلًا: "أين حق الطفل ياسين وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا؟".

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