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سياسي

لجنة خاصة بالبرلمان لمناقشة تقرير الحكومة السنوي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التقرير السنوي الذي أعدته الحكومة عن أدائها خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يوليو 2019، أحد الآليات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الأداء وقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الذي أخذت الثقة عليه.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس حددت آليات مناقشة التقرير السنوي الذي ترسله الحكومة، منوهًا إلى أنه من المقرر أن يعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال إحدى الجلسات العامة عن وصول التقرير من الحكومة وبدء تعامل المجلس معه ومناقشته.

وأوضح أنه وفقًا للمادة 80 من لائحة المجلس، فإنه من المقرر أن يحيل رئيس البرلمان تقرير الحكومة إلى لجنة خاصة من المقرر أن تكون برئاسة أحد الوكيلين، لدراسة التقرير المقدم من الحكومة وإعداد تقرير بشأنه يتم رفعه إلى الجلسة العامة لنظره.

وأكد أنه سيتم توزيع التقرير على اللجان النوعية بالمجلس لنظر ما يخصها منه وإعداد تقرير أيضًا بشأنه لتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود برنامجها ومقترحات اللجان لتطوير أداء الحكومة بعد ذلك، متضمنًا مظاهر النجاح والتقاعس من قبلها في المجالات المختلفة.

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