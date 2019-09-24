عامر: خفض الفائدة يدعم مناخ الاستثمار ويسهم بتقليل أسعار السلع

توقع أحمد عامر الرئيس التنفيذى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية اتجاه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تتخطى الـ 1 % خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بعد غد الخميس.



أرجع "عامر" توقعاته إلى تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فضلًا عن خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى بمقدار ربع نقطة مئوية، فى خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادى مستمر منذ عشر سنوات.



وأشار عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن خفض الفائدة سيعمل على خفض التكلفة للشركات الصناعية المقترضة من البنوك، وهو ما سيؤثر بالتبعية على نتائج أعمالها، خاصة إذا ما كانت تلك الشركات خاسرة، الأمر الذى يساهم فى تحول خططها المستقبلية الى إيجابية بدلا من سلبية.



ولفت عامر إلى أن الشركات ستعمل على التوسع فى انشطتها وتنفيذ مشروعات جديدة نتيجة انخفاض تكلفة التمويل من البنوك والتى كانت أحد معوقات الاستثمار وانعكاس ذلك على صافى أرباح تلك الشركات.



كما ألمح عامر إلى أن خفض الفائدة يعمل على خفض تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة وهو ما سيعود بالنفع على زيادة الطلب من قبل المستهلكين وبالتبعية زيادة الأرباح.



كان البنك المركزى قد خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه السابق بنسبة 1.5 % ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعرالعملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على التوالى، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

