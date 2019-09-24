"العدل" تنتهي من إعداد حركة تغيير المساعدين

انتهت وزارة العدل، الثلاثاء، من إعداد الجزء الأخير من الحركة القضائية بشأن تغييرات مساعدي وزير العدل وندب أعضاء قطاعات الوزارة المختلفة، والتي تم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.



ومن المقرر أن يعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة مساعدي وزير العدل، خلال الساعات المقبلة؛ تمهيدًا لاستقبال العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.



