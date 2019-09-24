الكنيسة تخصص عددها الأحدث من "الكرازة" عن عيد الصليب

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها الأحدث من مجلتها الناطقة باسمها "الكرازة".

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة أيقونة للصليب المقدس بالفن القبطى مع كلمة للقديس الأنبا بولس البوشى (أسقف مصر - القرن 13)، وذلك بمناسبة عيد الصليب المجيد والذى يوافق 17 توت - 28 سبتمبر.



مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.

وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عامًا قبطيًا جديدًا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.

