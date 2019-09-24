عابد: السيسى أقنع العالم بأن الرعاية الصحية من حقوق الإنسان

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تحية قلبية لنجاحه فى إقناع العالم بان الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان لتحقيق حياة كريمة لشعوب العالم، مشيدا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة.



وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم أن تقدير الرئيس السيسي لرؤية منظمة الصحة العالمية ومد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون استثناء يتطلب من هذه المنظمة الدولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الرعاية الصحية فى مناطق الصراعات والحروب والدول الفقيرة على مستوى العالم خاصة ان هناك تقريرا أمميا جديدا كشف عن أن حوالي 5 مليارات شخص قد لا يحصلون على الرعاية الصحية في عام 2030، ما لم تقم البلدان بسد الثغرات الكبيرة في التغطية الصحية.