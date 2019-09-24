أحمد عبد الباسط يتعاقد مع هنيدي لـ "أب للإيجار"

أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020.



وبدأت خلال الأيام الماضية أولي الجلسات التحضيرية للعمل الذى يكتبه المؤلف نادر صلاح الدين بأسم "أب للإيجار" وجاري ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الاعلان عن مخرجه خلال الأيام المقبلة.



وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعداد لعرضة في السينمات، وتدور أحداثه في اطار كوميدي عن أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.



واعرب أحمد عبد الباسط عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، وقال إنه سيكون اضافه لكوكبة اخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركه بمشاريع مختلفه سيتم الاعلان عنها قريبًا.

