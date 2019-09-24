المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير أوراق رسمية في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بتزوير محررات رسمية في عابدين، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المضبوطات.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبداللطيف وحسام عبدالرسول.



وكشف أمر الإحالة الصادر في القضية جنايات عابدين، عن اشتراك المتهمين "أحمد. م"، و"أحمد. ع"، مع آخرين في تزوير محررات رسمية، وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار مثيلاتها الصحيحة، واستعمال المحرر المزور لتقديمه للجهات الحكومية.