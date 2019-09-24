إحالة أوراق متهمين بقتل سائق "توك توك" للمفتى

قررت محكمة جنايات شبرا، الثلاثاء، إحالة أوراق متهمين بقتل سائق "توك توك"، إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية كلا من المستشار محمد رشوان، والمستشار ياسر عكاشه المتناوي، وأمانة سر أشرف حسن.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين قتلا عمدًا المجني عليه سائق "توك توك" بأن استدرجاه إلى مكان بعيد عن أعين المارة بحجة توصيلهما لأحد الأماكن النائية، وما أن ظفرا به حتى عاجلاه بطعنة بمؤخرة عنقه بمطواة وأطلقا عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزتهما قاصدين إزهاق روحه مما أودى بحياته.



واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، وهي سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلًا بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء.



وكان المتهمان قد اعترفا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة تفصيليًا ومثلا جريمتهما بمكان ارتكابها أمام النيابة العامة، كما أرشدا عن التوك توك والمسروقات.