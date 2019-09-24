الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق متهمين بقتل سائق "توك توك" للمفتى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:03 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
قررت محكمة جنايات شبرا، الثلاثاء، إحالة أوراق متهمين بقتل سائق "توك توك"، إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية كلا من المستشار محمد رشوان، والمستشار ياسر عكاشه المتناوي، وأمانة سر أشرف حسن.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين قتلا عمدًا المجني عليه سائق "توك توك" بأن استدرجاه إلى مكان بعيد عن أعين المارة بحجة توصيلهما لأحد الأماكن النائية، وما أن ظفرا به حتى عاجلاه بطعنة بمؤخرة عنقه بمطواة وأطلقا عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزتهما قاصدين إزهاق روحه مما أودى بحياته.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، وهي سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلًا بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء.

وكان المتهمان قد اعترفا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة تفصيليًا ومثلا جريمتهما بمكان ارتكابها أمام النيابة العامة، كما أرشدا عن التوك توك والمسروقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالى بويرتوريكو

منذ ساعة و 25 دقيقة

مصرع 3 وإصابة 14 بتصادم أتوبيسين في شبرا

منذ حوالي 17 ساعة

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. تنظيم الإخوان يعلن البيعة على الجهاد المسلح ضد المصريين

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

مصرع 3 وإصابة 14 بتصادم أتوبيسين في شبرا

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

أضرار وضع الماسكرا يوميا

الرئيس نيوز

كوجك: علاقتنا بصندوق النقد متنوعة وأولياتنا التصدير والصناعة

إيران تقدم "خطة للتعاون الإقليمي" لحماية أمن الخليج والمضايق

السجيني: الدولة لم تعد تحتمل الإهمال في سرقة أغطية البالوعات

صفحة على "فيسبوك" للرد على الاستفسارات بشأن"قانون التصالح في مخالفات البناء"

منوعات

علماء روس يبتكرون ليزرا لحماية الأرض من الكويكبات

مدينة تريكالا تحتضن أول تجمع للتوائم من جميع أنحاء اليونان

انخفاض عدد القطط الضالة في كندا

مركبة قمرية صينية تكشف مادة غامضة على الجانب البعيد من القمر

كشكول

بالصور.. "خريجى الأزهر" تتفاعل مع مبادرة "أوطان بلا إرهاب" في الخارج

"مجاهد": اختيار 150 طالباً بمدرسة "الحُلي والمجوهرات"

"باهي" يتفقد تدريب التنمية المهنية لمُعلمي الأول والثاني الثانوي

"الأمير":حب الوطن من المبادئ التي دعت إليها شريعة المصطفى

إسلام سياسي

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى

رئيس حزب النور يرد على تحريضات الإخوان بمقال جديد

قصة تصعيد الإخوانى محمد إمام نجم المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس


زيت وسكر

غدا .. انطلاق المؤتمر الدولي للتجميل 2019 ICC بهدف تدريب شباب الأطباء

وزارتا التخطيط والعدل تفتتحان أعمال التطوير بالمكتب الأمامي لمجمع محاكم الفيوم

لأولياء الأمور.. احذروا 7 اشياء تقلل التحصيل الدراسى لطفلك

“حماية نهر النيل”: 156 مليون جنيه حق إنتفاع لأراضى الرى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

تكريم أوائل الطلاب بثقافة أسيوط

ورش فنية للأطفال بقصور الثقافة

صدر حديثًا.. رواية "الرجل الذي باع العالم" لـ ألبير چانيجوز

صدور "دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية" لدعاء أحمد

صفحتنا ع الفيس بوك