تفاصيل إنشاء شركة لإدارة منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد

قال مصدر خاص في وزارة النقل، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء شركة خاصة لإدارة منظومة نقل البضائع عبر مرفق السكة الحديد، وذلك من خلال توفير بنك الإعمار والتنمية الأوروبي كل تلك الدراسات.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدراسات الاستشارية سوف تتضمن كافة المسئوليات الخاصة بالشركة والهيكل الإداري لها وآلية إدارة الشركة لمنظومة نقل البضائع عبر السكة الحديد، وذلك لتكثيف عمليات نقل البضائع عبر القطارات لزيادة الإيردات وبالتالي تقليل خسائر السكة الحديد.



وتابع، أن الشركة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ الخطوط التي تحتاجها السكة الحديد لنقل البضائع، وكيفية الربط بين قطاع نقل البضائع والموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية، وذلك لخق ربط بين السكة الحديد والموانيء وبالتالي يتم الابتعاد عن نقل البضائع عبر شبكة الطرق والكباري وبالتالي الحفاظ عليهم من التلف وتقليل من تكلفة الصيانة التي تنفق عليهم سنويًا.



وأشار المصدر، إلى أنه سيتم طرح الشركة بداية 2020، موضحًا أن بدء توافد عربات البضائع التي تعاقدت الوزارة مع "سيماف" على توريدها سيكون له مردود إيجابي في دعم الشركة وذلك بتوافر عربات مجهزة على أعلى مستوي وبتكنولوجيا حديثة تزيد من سرعة نقل البضائع وتفريغها.