"أبو" يطلق أسم داليدا علي مولودته الأولي

يعيش" أبو" حالة من السعادة والتألق علي المستويين الشخصي والعملي الشخصي لقرب زوجته إنجاب مولودته الأولي واختار لها اسم " داليدا "، والعملي للنجاحات الفنية المتكررة واخرها أغنية " عيش ياقلبي " التي حققت نجاحات كبيرة في الوطن العربي



وقال"ابو": احب البنات وانتظر قدوم داليدا بفارغ الصبر لتكون باذن الله مصدر البهجة في حياتي.



وأضاف: أتواجد حاليا في الجونة، استعدادا لتقديم اغنية حفل ختام الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي مساء الجمعة القادم والتي تحمل اسم "حبيبي يا ليل"، كلماتي والحاني، وتوزيع روبرت كمال.



يذكر أن هذه المرة الثانية التي يقدم فيها أغنية مهرجان الجونة وسبق أن قدم أغنية " 3 دقات" في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق.