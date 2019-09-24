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فن

"بين بحرين" يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:57 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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ينافس فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة في الدورة الـ 22 من مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا (من 2 وحتى 10 أكتوبر)، وترشح الفيلم لجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم بعيون امرأة، وهو العرض الأول له بأوروبا، وكان قد فاز بـ 4 جوائز دولية ضمن مشاركته في مهرجانين سينمائيين.

حصل الفيلم مؤخرًا على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ هما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، وقبلها حصد في عرضه الأول بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وجائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

تم عرض "بين بحرين" في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة احتفالًا بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات، فالفيلم هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية وذلك إيمانًا منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

تبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة لـ "زهرة" في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

أنس طُلبة مخرج مصري بدأ مسيرته المهنية عام 2010، من خلال مشاركته في تأسيس شركة الإنتاج Axeer. وقام بإخراج الكثير من مقاطع الفيديو كليب لعدد كبير من المطربين والفنانين من أنحاء العالم العربي،ومنهم زاب ثروت، حمزة نمرة وكاريوكي.

وفي عام 2013، أنتج وأخرج أنس أول فيلم وثائقي له ومدته 30 دقيقة بعنوان Extracurricular، وتدور قصته حول أم تؤمن بأهمية السفر في تعليم أطفالها. وفي 2017، أخرج فيلمه القصير الأول مريم والشمس ومدته 15 دقيقة، وحصل الفيلم على جوائز لجنة التحكيم في مسابقة أفلام أكوليد ومهرجان أفلام هوليوود.

ومؤخرًا أخرج أنس فيلم بين بحرين وهو أول فيلم روائي طويل له، لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

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