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مصر

مدبولي يتفقد المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:55 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مشروع المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة، التي يتم تنفيذها في إطار خطة تستهدف التوسع في إقامة مناطق العلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات، والتي تشهد تنفيذ 5 مناطق بكل من مدن برج العرب، والسادات، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، بالشراكة بين وزارتى الإسكان والاتصالات، بهدف الوصول إلى المواهب والكفاءات الشابة والناشئة وتوفير بيئة عمل تمكنهم من تقديم قيمة مضافة للمجتمع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ نحو 55 فدانًا، وتقام المرحلة الأولى على مساحة 18.5 فدان، وتصل التكلفة الاستثمارية لها لنحو 430 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 100% من المشروع، وجارٍ استكمال بعض أعمال المرافق، وكذا استكمال أعمال التسليم المبدئي الجزئي لمباني المشروع.

وعلى الفور كلف مدبولى بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق، لتشغيل هذا المشروع المهم.

وتناول الشرح، خلال الجولة التى قام بها رئيس الوزراء، مكونات المنطقة التكنولوجية التي تتضمن منطقة مصانع، وأخرى للشركات، ومبنى يضمُ معامل للتدريب على مساحة 2000 م2، ومركزًا متكاملًا لخدمة المواطنين، يضم 30 شباكًا للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فردًا، وكذلك مبنى لخدمات التعهيد يضم 526 كرسيًا، وقاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا.

وتمت الإشارة إلى أنه تم عقد أكثر من ملتقى للتوظيف من قبل الشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة، حضره أكثر من 3 آلاف متقدم من أبناء محافظة بني سويف، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المستثمرة بالمنطقة وهي Vodafone التي وفرت بالفعل 250 فرصة عمل كمرحلة أولى، وتستهدف الوصول إلى 500 فرصة عمل بنهاية نوفمبر 2019، ومن المستهدف أن يصل عدد فرص العمل التي تتيحها المنطقة في المرحلة الأولى لها إلى نحو ألفي فرصة عمل.

ويتميز موقع المنطقة التكنولوجية بمدينة بنى سويف الجديدة بارتباطه بعدد من محاور الحركة الإقليمية، كما يرتبط الموقع بشبكة الطرق الإقليمية المحيطة وبصفة خاصة طريق (الكريمات - القاهرة) وطريق (القاهرة - المنيا الصحراوى).

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