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رياضة

مدرب سوريا يخرج "الخطيب" من حساباته فى تصفيات المونديال

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم، أن المهاجم المخضرم فراس الخطيب أصبح خارج حساباته في التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس اسيا 2023، مشيرا الى أن اللاعب يتفق معه لجهة أن "وقت الاعتزال قد اقترب".

وقال إبراهيم في تصريحاته الصحفية، اليوم الثلاثاء،: "كانت مباراة الفيليبين في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة التي شارك فيها فراس لمدة 80 دقيقة وسجل فيها هدفا من الأهداف الخمسة، المحطة الأخيرة في مسيرته مع منتخب سوريا"، علما بأن المباراة انتهت بفوز "نسور قاسيون" 5-2.

وعن أسباب استبعاد اللاعب البالغ 37 عاما، قال:"اجتمعت مع فراس بحديث ودّي للغاية واتفق مع رأيي بأن وقت الاعتزال اقترب وأنه لن يكون ضمن تشكيلة سوريا في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لا يلعب الآن مع أي فريق".

وأضاف: "اقتنع فراس بأسباب استبعاده، سيما في المرحلة القادمة أمام جزر المالديف وغوام التي ستشهد عودة عدة لاعبين مؤثرين للمنتخب في مقدمتهم مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين".

كان الخطيب قال مؤخرا لبرنامج "بين الشوطين" الرياضي في الكويت، ردا على سؤال عن اعتزاله:"إلى الآن لا قرار، غلى الآن أنا لاعب".

وأضاف:"يمكن أن أكون موجودا في مباراتي المنتخب الشهر القادم. يمكن أن أكون ويمكن ألا أكون، بحسب قرار المدرب"، مضيفا بأن الأخير "يرى أنه نظرا لعدم وجود نادٍ في الفترة السابقة، ثمة احتمال ألا يستدعيني".

ودافع الخطيب عن أندية سورية عدة في مسيرته التي بدأت في نادي الكرامة الحمصي، قبل أن يخوض في تجربة عربية متنقلة بين أندية مختلفة أبرزها في الكويت، حيث دافع تواليا منذ العام 2014 عن ألوان العربي والكويت والسالمية الذي أمضى معه الموسمين الماضيين. كما خاض خلال مسيرته تجربة مع شنغهاي شينخوا الصيني.

وابتعد الخطيب عن المنتخب في أعقاب إعلان تأييده لمعارضي الرئيس بشار الأسد في يوليو 2012، وعاد الى صفوفه في أواخر العام 2017 ليشارك في تصفيات مونديال روسيا 2018 حاملا شارة القيادة.

وقال المهاجم صاحب اللحية المشذبة والشعر البني في حينه "عدنا الى المنتخب كي نسعد الشعب السوري بعد الفترة الصعبة والطويلة التي عاشها داخل البلاد وخارجها (النزاع الذي بدأ عام 2011). يتمثل همنا الوحيد في إسعاد الجماهير الرياضية وغير الرياضية لان السوريين بأجمعهم سيسعدون بالانجاز في حال وصلنا الى المونديال".

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