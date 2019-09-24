"عربيى" يختلق واقعة اختطافه لابتزاز والدته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، الثلاثاء، عن اختلاق شاب "عربى" واقعة اختطافه والاستيلاء على أمواله وأغراضه في المنتزه.



البداية عندما تلقى قسم شرطة ثانِ المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية، تفيد بتغيب نجلها عن المنزل وعمره 19 عامًا، وأنها ورد إليها اتصال من مجهول من الهاتف المحمول الخاص بابنها المتغيب، مؤكدًا لها وجوده برفقته، وطلب منها مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.



وفي وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم وبرفقتها المتغيب، مؤكدة عودته إلى منزلها من تلقاء نفسه مدعيًا قيام مجهولين باختطافه واحتجازه والاستيلاء منه على 10 آلاف جنيه، وهاتفه المحمول.



تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة ادعاء ابن المجني عليها، وبإعادة مناقشته أكد اختلاقه الواقعة، واحتفاظه بالمبلغ المالي والهاتف لدى صديقه، مضيفًا أنه هو المتصل بوالدته وطلب منها المبلغ المالي عقب تغيير صوته بواسطة برنامج على هاتفه المحمول، وأرشد عن الهاتف و5 آلاف جنيه، بحوزة العامل، مؤكدًا إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.



تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.