"لا للفوضى".. المصريون يرفضون الدعوات المشبوهة للتخريب

تصدر هاشتاج "لا للفوضى" تريند موقع التدوينات "تويتر" في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الشعب المصري لرفض دعوات العنف والتخريب والتظاهر التي ينادي بها أعداء الوطن.



وحرص المشاركون في الهاشتاج على تأكيد رفضهم الدعوات المشبوهة، مع نشر صور سابقة من أحداث الفوضى والتخريب التي شهدتها البلاد، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على مختلف الأوضاع، إضافة إلى نشر صور تحمل جملة "لا للفوضى".

